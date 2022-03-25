Finlandiya Helsinki-St. Petersburg tren seferlerini durduruyor

Finlandiya devlet demiryolları işletmesi VR, Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle Helsinki ile St. Petersburg arasındaki tren seferlerinin Pazartesi gününden itibaren durdurulacağını açıkladı.

VR'nin yolcu trafiğinden sorumlu yetkilisi Topi Simola Rusya'ya karşı yaptırımları gerekçe göstererek "Trafiği şimdilik durduruyoruz" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Finlandiya'nın devlet işletmelerinden sorumlu bakanı Tytti Tuppurainen Helsinki ile St. Petersburg arasındaki günlük tren seferlerinin şimdiye dek Rusya'yı terk eden Finlandiyalıların ülkeye gelişine izin vermek amacıyla durdurulmadığını söyledi.