Finlandiya halkının yarısı ülkelerinde NATO üssü istemiyor

Finlandiya'nın MTV kanalı tarafından dün yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre, Finlandiya halkının yarısı ülkelerinin ittifaka katılmasının ardından Finlandiya topraklarında kalıcı bir NATO üssü kurulmasını desteklemiyor.

Ankete katılanların yüzde 48'i ülkelerinde bir NATO askeri üs kurulmasına ve Finlandiya'da kalıcı bir NATO birliği konuşlandırılmasına karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 39'u ülkede NATO askerleri konuşlandırılmasını ve üs kurulmasını desteklerken, yüzde 13'ü soruyu yanıtlamadı.

Ankete göre ülke halkının yüzde 49'u Finlandiya'nın ABD güdümündeki bloğun uluslararası faaliyetlerine ve himayesi altındaki ortak askeri operasyonlara aktif katılımını desteklediğini ifade ederken ankete katılanların yaklaşık yüzde 42'si ülkenin kendisini kendi güvenlik meseleleriyle sınırlaması gerektiğini düşünüyor.

Anket 27 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 18-79 yaş arası binden fazla kişi katıldı. Anketteki hata payı yaklaşık yüzde 3 olarak bildirildi.

Temmuz 2022'nin başlarında, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarının yanı sıra 30 NATO üye devletinin büyükelçileri, blok karargahında düzenlenen resmi bir törenle iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılması için protokoller imzaladı.

Helsinki ve Stockholm, ittifakın tüm ülkeleri belgeleri onayladıktan sonra NATO'ya katılacak. Macaristan, anlaşmayı Şubat 2023'te onaylamayı planlıyor. Türkiye ile ise üyelik için müzakereler geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ancak henüz TBMM'de ne zaman onaylanacağı belirsiz.