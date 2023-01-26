Finlandiya, doğum oranları son 150 yılın en düşük seviyesinde

Finlandiya İstatistik Kurumu'nun bugün yayınladığı verilere göre, 2022'de Finlandiya'daki doğum oranları son 150 yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesinde gözlemlenirken, ölüm oranları da 1940'lardan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

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2022 yılında ülkede bir önceki yıla göre doğumlar 4 bin 661 azalırken, yıl içinde 44 bin 933 çocuk doğdu. Bu arada, ölümler 2021'e kıyasla 5 bin 227 artarak 2022'de toplam 62 bin 886'ya ulaştı.

Böylelikle doğal nüfus değişimi negatif yönde olurken 2022 boyunca doğum sayısı ölüm sayısından 17 bin 953 daha az oldu.

Aynı zamanda, tüm bu faktörlere rağmen Finlandiya'nın nüfusu 2022 boyunca 17 bin 278 kişi artarak 2022 Aralık ayı sonunda 5 milyon 565 bini aştı.

Nüfus artışının en önemli nedeninin yurt dışından gelen göç olduğunu belirten istatistik kurumu, ülkeye dönük göç edenlerin, ülkeyi terk edenlerin sayısından 34 bin 780 daha fazla olduğunu ekledi.