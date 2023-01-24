Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmelerine ara verilmeli

Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'yle devam eden NATO üyeliği müzakerelerinin son dönemde yaşanan olayların ardından, Finlandiya'dan müzakerelerin çıkmaza girdiği yorumu geldi.

"Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi" yorumunda bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ara verilmesi gerekiyor" dedi. Haavisto NATO görüşmeleri için ara verilmesinin mevcut durumda en iyi seçenek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haavisto, "Uzun vadede İsveç'in ilerlemesini engelleyecek bir şey olup olmadığına dair durum değerlendirmesi yapmalıyız. Bu konuda şu anda pozisyon almak için çok erken. Ortak başvuru ilk seçenek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.