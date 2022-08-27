Finlandiya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantısı sonrası Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında "Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını" söyledi.

Salovaara "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi" diye konuştu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantısı Helsinki'de yapılmıştı.

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ilk toplantı