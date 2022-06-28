Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO zirvesi öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Görüşmeler resmi düzeyde gerçekleşti" dedi.

"Taraflar, müzakerelerde konuları yapıcı bir şekilde ele alarak, tartışmalar daha olumlu bir havada yapıldı" diyen Niinistö, "Bu aşamada henüz net bir şey söylemek erken olur. Türkiye ile müzakerelerden çıkacak sonuç konusunda ne iyimser ne de kötümserim. Asıl sorunun ne olduğunu görmek için karşı taraftan net ifadeler bekliyoruz" yorumunda bulundu.