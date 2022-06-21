Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO'ya üyelik Eylül'den önce mümkün değil

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve savaşın ekonomi ile enerji üzerindeki sonuçlarının ele alındığı açıklandı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği için Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında dün yapılan toplantıya değinerek, “Esasen toplantıda fazla ilerleme olmadı, ancak görüşmelerin başlamış olmasından memnunuz” dedi.

Finlandiya’nın ittifaka Eylül ayına kadar üye olup olamayacağına yönelik soruya Niinistö, “Kesin tarih vermek istemem, ancak bunu Eylül'den önce başarabilmemiz pek mümkün değil” diye konuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı, “Herkesin bir araya gelmesi fırsatını elde etmek, zaten bir ilerlemedir. Toplantının organize edilmesi oldukça uzun zaman aldı. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.