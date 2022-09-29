Finlandiya bu gece kapılarını Ruslara kapatacak

Finlandiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya-Rusya sınırının Rus turistlere gece yarısından itibaren kapatılacağını, bu sayede sınırdaki geçişlerin engelleneceğini duyurdu.

Filandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto düzenlediği basın toplantısında, Rusların ülkeye girişinin Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığını dile getirdi. Haavisto yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine aile ziyareti, iş gezisi, eğitim gibi sebeplerle izin verileceğin sözlerine ekledi.

Reuters'in haberine göre, Finlandiya'nın Rusya'nın Schengen bölgesine "geçiş ülkesi" olmasının engellenmesi için yapılan adımın ardından, Finlandiya'nın Rus turizminin tamamen durdurulması ele alınacak.