Finlandiya Başbakanı uyuşturucu kullandığı iddialarının ardından test yaptırdı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bir partide dans edip şarkı söylediği görüntülerinin ardından ülkede eleştirilerin hedefi haline geldi. Marin'in katıldığı partide uyuşturucu kullandığı da iddia edilmişti.

Ülkenin en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Sanna Marin yaptığı açıklamada, endişeleri gidermek için önlem olarak uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçların önümüzdeki hafta çıkacağını duyurdu.

Uyuşturucu kullanmadığın dile getiren Marin, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan Marin'in gerekirse ani karar alıp alamayacağının sorgulanmasına yönelik Marin, "Gecenin bir yarısı ani bir durum yaşandığını bir kez bile hatırlamıyorum. Parti yaptığım günlerde planlı bir toplantı yoktu" diye konuştu.

Marin, dans ettiği anların kaydedildiğini bildiğini ancak görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum" dedi.