Parti görüntüleri sızmıştı: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendisini savundu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri konuşulurken, Finlandiya'da da görüntüler tartışılmaya devam ediyor.

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki Başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider Başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti.

Marin ilk kez konuştu

Marin partide uyuşturucu kullandığı iddialarını reddederek sadece alkol aldığını söyledi. Marin, "Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadım. Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi" diye konuştu.