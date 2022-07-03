Finike Gökbük Köy Evi'nde Sivas anması

Türkiye Komünist Partisi'nin ülkenin dört bir yanında açtığı aydınlanma ve dayanışmanın merkezleri olan semt evlerinden Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Gökbük köyündeki Köy Evi'nde Sivas katliamını anmak için bir araya gelindi. Gökbüklü emekçilerin ilgi gösterdiği buluşmada TKP Parti Meclisi üyesi Özkan Öztaş söz alırken, sanatçı Naciye Çokbilir de türküleriyle konuklara dinleti sundu.

'Helalleşmeyecek hesap soracağız'

Buluşmada söz alan Özkan Öztaş bugün memlekette, 2 Temmuz 93'te Sivas'ta otelde olanlar ile dışarıda toplananlar gibi bir taraflaşma olduğunu ifade etti.

Bir yanda yoksullaşan ve aydınlanma kavgası veren emekçi halk ile diğer yanda yaşananlara katliam diyemeyenlere sahne olan kamplaşma olduğunu dile getiren Öztaş şöyle konuştu:

"Dün katliama çanak tutan, 'gazanız mübarek olsun' diyen Temel Karamollaoğlu, 'otel dışında kimseye zarar gelmedi' diyen Tansu Çiller, davanın zaman aşımı için 'hayırlı olsun' diyen Tayyip Erdoğan, 'bu ülkede gericilik tehlikesi yok' diyen düzen muhalefeti, zaman aşımına onay vermiş AKP eskisi Davutoğlu ve Babacan bir tarafta ise biz de diğer taraftayız.

Bu kavga karanlık ile aydınlığın, gericilik ile laikliğin, bu köhne düzen ile sosyalizmin karşı karşıya geldiği bir kavgadır. Ve hesap sormaktır bugün emekçilere düşen. Ancak o zaman yaralarımız iyileşir. Sivas'ta kaybettiğimiz canlara söz verdik. Bugün hatırlamak için buradayız. Bozuk düzende sağlam çark olmaz diyenler bu düzeni değiştirmek zorundadır."

Konuşmanın ardından Naciye Çokbilir "Sivas'ta yarım kalan türkülerimizi devam ettirmek için bir aradayız" diyerek konukları selamlarken, buluşma konukların birlikte okudukları türkü ve deyişler ile devam etti.