Fındıklı Belediye Başkanı için ‘hak yoksunluğu’ cezası istendi

Rize'nin Fındıklı Belediyesi tarafından 2019 yılında düzenlenen Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali kapsamında gerçekleşen Mor ve Ötesi konserinde iki kişi arasında kavga çıkmış ve belediye görevlileri müdahalede bulunmuştu. Kavga eden iki kişi konser alanından uzaklaştırırken polis memuru B.S., engelli ve yaşlı bölümünde havaya iki el ateş etmiş, ateş sonucu konser alanında izdiham yaşanmıştı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve Festival Komitesi görevli polis memurundan şikayetçi olmuş ancak kovuşturulmaya yer bulunmamış, Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ve 5 festival görevlisinin “görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama” suçlarıyla yargılanmasına karar verilmişti.

KRT'den Kazım Oğulcan Koç'un haberine göre, bugün görülen davada savcı mütalaasında sanıkların 3’ü hakkında beraat kararı verilirken; Çervatoğlu'nun ‘hak yoksunluğu’ ile cezalandırılması istendi.

Davanın siyasi olduğunu belirten Çervatoğlu "Bugün savcının mütalaasında hak mahrumiyeti de Fındıklı halkının iradesini yok sayarak şahsıma ve bir çalışanımız Yücel Oğuz'a, iki sanığa cezalandırılması konusunda mütalaa verilmiştir. Bu mütalaa aslında Fındıklı halkının iradesini, imece anlayışını kabullenmemektir. Bu mütalaa aynı zamanda halkın yönetime katılmasını kabullenmemektir. Bu mütalaa aynı zamanda yolsuzluk ve yoksulluk düzeninin sürmesi demektir. Fındıklı'da yolsuzluğa, yoksulluğa karşı mücadele eden, halkın kendi iradesi nece anlayışını yok etme çabasıdır. Bundan rahatsız olan zümreler 'hukukun üstünlüğünü savunup üstünlerin hukukunu yeneceğiz' diyenler aslında kendi üstünlerini oluşturup halkı cezalandırmak istemektedirler" ifadelerini kullandı.

Dava, 25 Nisan günü saat 11.00’da Rize/Pazar Adliyesinde görülecek.