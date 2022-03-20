'Bazı partilerin adayları yine CHP ve İYİP listesinden seçime girebilir'

Gazeteci Saygı Öztürk, seçim kanunu teklifiyle ilgili bir muhalefet partisinin genel başkan yardımcısının, "Geçen dönemde olduğu gibi bazı partilerin adayları yine CHP listelerinden, bazıları da İyi Parti listesinden seçime girer" dediğini aktardı.

Öztürk yazısında, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler, Seçim Kanunu'nda değişiklik bekliyordu. Bu düzenlemeler karşısında Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden oy oranı düşük olanlar ne yapabilir? Bir genel başkan yardımcısı şunları anlattı: 'Yasal düzenlemelere karşı matematikçilerle, fizik profesörleriyle, algoritmalara kadar çalıştık. Hepsini düşündük. Bunlara karşı çözümümüz şu: 1- Geçen dönemde olduğu gibi bazı partilerin adayları yine CHP listelerinden, bazıları da İYİ Parti listesinden seçime girer. Büyük ittifak yine olur. Büyük ittifak CHP ve İYİ Parti diye görünür. Böylece onların kendi içinde dağıtım kısmını kaldırırız ortadan." ifadesini kullandı.