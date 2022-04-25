Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu beraat etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üç yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylar gerekçe gösterilerek, üç yıl hapis cezası istenen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkındaki yargılamasın son duruşması bugün Pazar Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, Çervatoğlu ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Duruşma salonundaki CHP milletvekilleri, sanık yakınları, avukatlar, belediye başkanları ve parti il başkanları; beraat kararını alkışladı. Adliye önünde kararı duyan vatandaşlar da “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapıldı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Bugün sabah geldiğimizde halkın adaleti tecelli etmişti. Şimdi hukukun adaleti tescil edildi. Başkanımız ve arkadaşları beraat etmiştir. Bu sadece başkanımızın değil Fındıklı halkının ve buraya dayanışmaya gelen herkesin ortak başarısıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Adalet yerini buldu. Ercüment Başkanımız ve arkadaşlarımız beraatını aldı. Hak yerini buldu. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Çervatoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

“2019 yılında, bir yola çıktı. Karadeniz’den taka açıldı. Bu taka çok yüklüydü. 1919’da nasıl yüklü idiyse bu taka; ikinci yüzyılı yeniden inşa etmek için yola çıkmıştı. Neydi? Meciydi. Neydi? Özgürlüktü, kardeşlikti, barıştı; hak, hukuk, adaletti. Sizin evladınız, ağabeyiniz, çocuğunuz olmaktan her zaman onur duydum ve duyacağım. Asla ve asla sizin fikrinizi, ihtiyaçlarınızı, bu güzel ortamı yere düşürmeyeceğiz. Bizde ‘ben’ yok; bizim adımız da soyadımız da Fındıklı bizim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Siz varsanız, biz varız. Biz motorları maviliklere sürmek için yola çıktık. O maviliklerden vazgeçmeyeceğiz. Fındıklı’da meci var. Meciyi ülkeye yayacağız ve iktidar olacağız.”

Açıklamanın ardından Fındıklılar, tulum eşliğinde horon oynadı. (ANKA)