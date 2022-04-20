Fındıklı Belediye Başkanı aleyhinde tanıklık eden kişi tanıklıktan çekildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üç yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylar gerekçe gösterilerek hakkında üç yıl hapis cezası talep edilen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu aleyhinde tanıklık eden Gürcistan asıllı Türkiye vatandaşı Ş.K.A, Bölge Adliye Mahkemesi’nde 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılacak duruşma öncesinde tanıklıktan çekildi.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen Viçefest'te, Mor ve Ötesi müzik grubunun sahne aldığı sırada seyirciler arasında tartışma yaşanmış; festival görevlileri tarafları alan dışına çıkarmıştı.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu ve festival komitesi, olaylar sırasında havaya 2 el ateş eden polis memuru hakkında şikayetçi olmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Gürcü asıllı Ş.K.A adlı kişinin tanık ifadesinin ardından polis hakkında kovuşturmaya yer bulunmadığına karar vererek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ile 5 festival görevlisi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama’ suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. İddianame, Pazar 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve yargılama başlamıştı.

Karar duruşması 25 Nisan'da

Savcılık, 21 Mart 2022 Pazartesi günü yapılan duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, üç kişi hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalaada Çervatoğlu ile belediye çalışanı Yücel Oğuz hakkında ise “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanmak” suçlamasıyla altı yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama, 25 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

Çervatoğlu aleyhinde tanıklık yapan Gürcistan asıllı Türkiye vatandaşı Ş.K.A adlı kişinin, 25 Nisan’daki duruşma öncesinde tanıklıktan çekildiği öğrenildi. Ş.K.A., mahkemeye sunduğu tanıklıktan çekilme dilekçesinde, şu açıklamaları yaptı:

“Olaylar esnasında yaşanan arbedeyi gördüm. Ancak o arbede esnasında yaşananları tam olarak görmedim. O karmaşa sonrası verdiğim ifade o gün içerisinde bulunduğum psikolojik durumdan kaynaklı olduğunu, duygusal bir ifade verdiğimi düşünüyorum. Yaşadığım yer küçük bir ilçe olduğu için ve aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerimden dolayı yapmakta olduğum tanıklık aile ve dostluk ilişkilerimi de etkileyeceğinden dolayı tanıklıktan çekiliyorum. Tanıklıktan çekilmem için bana herhangi bir baskı veya telkinde bulunan olmadan kendi özgür irademler tanıklıktan çekiliyorum.”

'Çok anlamlı ve doğru bir davranıştır'

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

“Gürcü kadınımızın tanıklıktan çekilmesi çok anlamlı ve doğru bir davranıştır. Geç de olsa orada yaşanan olaylar esnasında neler olduğu gerçeğini tüm kamuoyu biliyor. Bu kadınımızın kendisinin de belirttiği gibi o yaşananlar esnasındaki psikolojik durumundan kaynaklı duygusal bir ifade verdiğini söylemesi ve yaşananları tam olarak görmediğini beyan etmesi bizim doğru ve gerçek yerde durduğumuzun açık bir göstergesidir. Bizim hiçbir kimsenin görevini engellemek tehdit veya hakaret gibi bir davranış içerisinde olmadığımızı halkımız gayet iyi biliyor. Bizler MECİ kültürü ve dayanışmasıyla Fındıklı halkının özgür iradesiyle halkçı bir belediyecilik anlayışıyla Fındıklı halkı ile çalışmalarımızı sündürüyoruz. Bizim MECİ kültürümüzde ötekileştirme hakaret, tehdit asla yoktur halkımızın hoşgörüsü ve özgür iradesi vardır” dedi.