Fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'dan Fatsa'ya fındık hasadında çalışmaya gelen ailenin 11 yaşındaki oğulları fındık bahçesinde fenalaştı. Çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Sinan Enes Z. (11) fındık hasadı için Şanlıurfa'dan Fatsa'ya gelen ailesinin çalıştığı bahçede fenalaştı.

Nefes almakta zorlanan çocuğun yere düştüğünü fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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