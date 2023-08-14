Fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Sinan Enes Z. (11) fındık hasadı için Şanlıurfa'dan Fatsa'ya gelen ailesinin çalıştığı bahçede fenalaştı.
Nefes almakta zorlanan çocuğun yere düştüğünü fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.