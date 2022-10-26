'Fincancı'nın evinden çıkan mermi' haberlerine yanıt geldi

Bu sabah gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın avukatı ve polis aramasına eşlik eden avukat Meriç Eyüpoğlu, Fincancı'nın evinden mermi çıktığı yönündeki yandaş medyadaki haberlere yanıt verdi.

Gerçekgündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, Eyüpoğlu şöyle konuştu:

“Şebnem Korur Fincancı’nın babası ve dedesi asker. Ailede kuşaklar boyu askerler var. Bu nedenle de babasının da dedesinin de ruhsatlı silahı var. Somut olaydaki mermiler, babasının kullandırma ve bulundurma ruhsatına sahip olduğu bir tüfeğe ait. 2008’de babasının vefatından sonra tüfeği ve bulabildiği mermileri evine en yakın karakola giderek teslim ediyor. Teslim tutanağı da var. Bulunan mermi o sırada gözden kaçıyor. 14 yıl geçmiş aradan, hatırlamıyor bile, kıyıda köşede kalmış. Dolayısıyla kendisiyle bir ilgisi yok, kaldı ki Adli Tıp’ta ateşli silahlar dersi veren biri kendisi. O yüzden materyaller de olabiliyor yanında."

Polis aramasına eşlik ettiğini dile getiren Eyüboğlu, "örgütsel kitap bulundu" haberleriyle ilgili de "Tutanağı da gördüm. Herhangi bir yasak yayın kategorisinde olan yayın evden çıkmadı. Kesinlikle yalan" ifadesini kullandı.