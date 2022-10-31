Fincancı cezaevinden açıklamada bulundu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden mesaj gönderdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Fincancı’nın mesajı şöyle: “Sevgili meslektaşlarım, yol arkadaşlarım, tam size bilimsel bir açıklamayı atıflarıyla hazırlarken zaman yetmedi ama borcum olsun. Çalışma koşullarımızı, ortamlarımızı, yeniden bizlere yaraşır kılabilmek için mücadeleye devam edeceğinizi biliyorum: Yanınızda fiziken olmamak beni üzse de, yüreğimle yanınızdayım.

Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı, tatile çıktım varsayın. Dinlenir dinlenmez, sizlerle birlikte mücadeleye devam için aranıza katılacağım. Aşılamaz sanılan farklar zenginliğimizdir, tutuklandığımızda gösterdiğiniz dayanışma bunun aynası olmuş. Eksilmeden devam edelim, dostlukla, dayanışmayla.”