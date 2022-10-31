Ahmet Eşref Fakıbaba 10 gün önce ölüm tehdidi aldığını açıkladı: İsim verdi

AKP’den istifa ederek İYİP'e katılan eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2014 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili olarak, “Bana göre, FETÖ devreye girdi ve 2014'te aday olamadım. Benim son yaptırmış olduğum anket Urfa'da yüzde 65'ti. 2014 yılında Şanlıurfa Belediye başkanlığımı engelleyen FETÖ grubudur” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; “İktidarın suçlarını anlatmayı planlıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, “300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Ben müthiş bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir olay olabilir ama bu işi yaşarken bir mevcut belediye başkanı, AKP'li ilçe başkanına namluyu doğrultup adamcağızı vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar tek tek anlatılacak. 2018 yılından sonra ben burada tefecilik de gördüm” diye konuştu.

'10 gün önce tehdit aldım'

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar ailesi arasında kavga olayına da değinen Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini bulma amacıyla bulunduğu yere gelip tehdit ettiğini söyledi.

Fakıbaba, “Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil, tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi. 10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim" ifadelerini kullandı.