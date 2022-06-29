Finans Merkezi şantiyesinde onlarca işçi zehirlendi

Çalışma koşulları ve hak gaspları ile birlikte anılan inşaat sektöründeki koşullar ağırlaşmaya devam ederken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sağlanmayan hijyen koşulları sebebiyle, şantiyelerdeki zehirlenme vakaları da artıyor.

Bu vakalara bir yenisi, dün akşam, İstanbul/Finans Merkezi şantiyesinde eklendi.

Yaklaşık 2 bin işçinin kaldığı kampta, 50'ye yakın işçi hastaneye başvurdu. 34 işçi ayakta tedavi edilirken, 2 günlük de istirahat alındı.

Henüz laboratuvar sonuçları çıkmadı ancak zehirlenmeye şantiyede verilen tavuk ciğerlerinin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akşam saatlerinden beri, yaşananları yakından takip eden Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, artan zehirlenme vakaları ve son yaşananlar ile ilgili soL’un sorularını yanıtladı.

'Ana sorunların başında barınma ve beslenme geliyor'

Zehirlenme vakaları bugüne has değil, çok gündem oluyor şantiyeler bu başlıkta. Bugün yaşanan zehirlenmelerin öncesinde nasıl bir tablo var?

Şantiyelerde yaşanan ana sorunların başında barınma ve beslenme koşulları geliyor. Hijyen standartlarına uygun besin değeri yüksek yemek çeşitliliği olan şantiye sayısı parmakla sayılacak kadar az.

Hijyen koşulları, kaliteli malzeme tedariği soğuk zincir kurallarına uyulmadığında gıda zehirlenmesi yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tavuk ve tavuk ürünleri başta olmak üzere sık yaşanıyor. Dünkü vakada da böyle bir şey yaşandığını tahmin ediyoruz.’’

'Akşam yemeğinde verilen tavuk etinden şüpheleniliyor, sonuçları bekliyoruz’

Şu an son durum nedir dün akşamki zehirlenme vakalarında, işçiler tedavi altında mı?

2 bine yakın işçinin kaldığı kampta 50'ye yakın arkadaş hastaneye başvuruyor. 34 arkadaş ayakta tedavi edilip 2 gün istirahat alıyor. Akşam çıkan tavuk ciğerinden yiyen arkadaşlar zehirleniyor. Yemeklerin laboratuvar sonuçları henüz çıkmadı. İnşaat-İş ve Dev Yapı İş sendikaları olarak süreci takip ediyoruz.”