Fin diplomatların telefonları İsrail menşeli casus yazılımla kırılmış

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki misyonlarda çalışan bazı diplomatlarının yabancı yapım gözetim yazılımları tarafından hedef alındığını söyledi. Bakanlık, saldırının nerede gerçekleştiğini veya kaç diplomatın hedef alındığını açıklamadı, ancak siber güvenlik uzmanı Mikko Hyppönen, İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus'un söz konusu saldırıların kaynağı olduğunu söyledi.

İsrailli şirket NSO Group tarafından geliştirilen gözetim yazılımı Pegasus, kendisini bir telefona yerleştiriyor ve verileri topluyor. Saldırılarının yürütülmesinin zor ve yüksek maaliyetli olduğu belirtilirken yazılımın sadece hükümetlere satıldığı iddia ediliyor.

Hyppönen, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye konuşan Mikko Hyppönen, "NSO bu programı yalnızca devletlere satıyor ve onu kopyalamak veya izinsiz olarak başka amaçlarla kullanmak kolay değil. NSO bu programı kimin kullandığını kesinlikle biliyor" dedi.

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (Supo) direktörü Antti Pelttari bu değerlendirmeyi doğruladı.

Finlandiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kötü amaçlı yazılım, kullanıcıların Apple veya Android telefonlarına, onların farkına varmadan ve kullanıcının herhangi bir müdahalesi olmadan bulaştı. Casus yazılım aracılığıyla failler, cihazdan veri toplamış ve özelliklerinden yararlanmış olabilir" dedi. Bakanlık telefonlardan veri çalınımının "artık aktif olmadığını" da sözlerine ekledi.

Hükümet, gizli bilgilerin telefonla iletimi sınırlı olduğu için herhangi bir hassas bilginin dışarıya sızdırılmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Pegasus daha önce şirket CEO'larını, insan hakları savunucularını, gazetecileri, muhalifleri ve hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere üst düzey politikacıları hedef almak için kullanılıyordu.