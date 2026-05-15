Filistinlilere yönelik tecavüz 'standart prosedür' haline geldi: Gerçekler ortaya çıktı, Netanyahu dava açtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan New York Times (NYT) gazetesinin araştırma haberine karşı dava açacağını bildirdi.

Netanyahu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, NYT köşe yazarı Nicholas Kristof'un imzasını taşıyan araştırma haberine atıfla, "Bugün hukuk danışmanlarıma, The New York Times ve Nicholas Kristof'a karşı en ağır yasal işlemin başlatılmasını değerlendirmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın NYT'ye karşı tazminat davası açılması talimatını verdikleri kaydedildi.

NYT'nin haberi: Cinsel şiddet standart bir prosedür

NYT köşe yazarı Nicholas Kristof tarafından yapılan ve 12 Mayıs'ta yayımlanan araştırmada, İsrail tarafından alıkonulan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle görüşülmüştü.

Haberde, İsrail gözaltı merkezlerinde tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, cinsel organlara yönelik işkence ve cinsel şiddet tehditlerinin Filistinli esirlere karşı yaygın biçimde uygulandığı ortaya koyulmuştu.

Kristof, mağdurların anlatımlarının birbirinden bağımsız olmasına rağmen dikkat çekici ölçüde benzerlik taşıdığına işaret ederek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti fiilen "standart operasyon prosedürlerinden biri" haline getirdiğini bildirmişti.

Araştırmada ifadelerine yer verilen 46 yaşındaki Sami el-Sai, 2024'te gözaltına alındıktan sonra gardiyanların cop ve havuç kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını anlattı. El-Sai, "Çok büyük acı çekiyordum, ölmek için dua ediyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Filistinli bir çiftçi de şikayette bulunmak istemesinin ardından aynı gün içinde üç kez copla cinsel şiddete uğradığını, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet tarafından serbest bırakıldıktan sonra "sorun çıkarmaması" konusunda uyarıldığını söylemişti.

Gazze'den alıkonulan gazeteci de gardiyanların cinsel organını fermuarla sıkıştırdığını, çıplak ve gözleri bağlı haldeyken üzerine köpek salındığını ve tüm bu anların kameraya kaydedildiğini anlatmıştı.

Yalnızca cezaevlerinde uygulanmıyor

Guardian gazetesinin 21 Nisan'da haberleştirdiği uluslararası insani yardım kuruluşlarından oluşan Batı Şeria Koruma Konsorsiyumu (West Bank Protection Consortium) tarafından hazırlanan "Batı Şeria'da Cinsel Şiddet ve Zorla Yerinden Etme" başlıklı rapor da son üç yılda Filistinli esirlere yönelik en az 16 cinsel şiddet vakasının kaydedildiğini ortaya koymuştu.

Rapor, 83 görüşmeye dayanırken İsrailli askerler ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik çıplak bırakma, ağrılı vücut aramaları, cinsel organlarını teşhir etme, cinsel saldırı tehdidinde bulunma ve aşağılayıcı fotoğraflar çekip yayma gibi yöntemler kullandığı kaydedilmişti.

Raporda, "utanç ve damgalanma" gibi çekinceler nedeniyle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edilmişti.

Tecavüzcü askerleri 'savaş kahramanı' ilan etmişlerdi

Öte yandan İsrail'in Filistinlilere yönelik cinsel şiddeti normalleştirmesi yeni değil.

Gazze’den gözaltına alınan binlerce Filistinlinin tutulduğu işkence merkezlerinden biri olan Sde Teiman’da bir Filistinli erkek tutukluya bir grup İsrail askerinin sopayla tecavüz ettiği görüntüler dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. 2024 yazında gerçekleşen bu olayda iç organları parçalanan Filistinli tutuklu ağır yaralanmıştı.

İsrail askeri savcılığının olaya dahil olan askerlerle ilgili açtığı göstermelik soruşturma kısa sürede kapatılmıştı. İsrailli bir bakan ile milletvekilinin de aralarında bulunduğu kalabalıkların askerler ilk tutuklandıklarında üssü basmaları ve çıkardıkları olay hafızalardayken, duruşmalar sırasında da işkenceci tecavüzcü askerlere sevgi gösterileri yapılmıştı.

İsrail askeri savcılığı son olarak beş askere yönelik tüm suçlamaları düşürmüştü. Gerekçe ise “delil yetersizliği”ydi.

İsrail medyası saldırının videosunu yayınlamış, bu sızıntı nedeniyle İsrail askeri başsavcısı tutuklanmıştı. Yeni başsavcı bu videonun saldırıyı net olarak göstermediğini iddia etmiş, sanıkların eylemlerinin büyük bölümünün kalkanlarla gizlenmesini davayı düşürmesine gerekçe yapmıştı.

Gerekçelerden biri de Ekim 2025 ateşkesinin bir parçası olarak işkence ve tecavüze uğrayan mağdurun Gazze’ye geri gönderilmesi ve bu nedenle mahkemede ifade veremeyecek olmasıydı.

İsrail Başbakanı Netanyahu kararı memnuniyetle karşılamış ve tecavüzcü askerler için “savaş kahramanları” demişti.