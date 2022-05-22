Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti

ABD’deki Georgetown Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın elini sıkmayı reddetti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Georgetown Üniversitesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Filistin bayrağı ile diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın elini sıkmadı. Öğrenci, Blinken’ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkıştı. (İHA)