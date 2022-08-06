Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de ölü sayısı 15'e yükseldi

İsrail'in son hava saldırısında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabası yakınlarındaki Om el-Nasr mahallesinde sivil bir aracı bombaladı. Saldırıda bir Filistinli kadın öldü, beş kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son saldırıyla birlikte dün İsrail'in saldırısını başlatmasından bu yana Gazze'de 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 125 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca ekipman ve temel ilaç sıkıntısının yüzde 40, laboratuvar ekipmanının ise yüzde 60 olduğunu bildirdi.

Öte yandan açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki tek enerji santralinin kapanması nedeniyle hastanelerde sağlık hizmetlerinin sağlanması ile ilgili zaman daralıyor ve 72 saat içinde neredeyse tamamen kapanıyor” denildi.

İsrail: İki asker yaralandı

İsrail'in saldırısını başlatmasından bu yana İsrail ordusuysa iki askerinin yaralandığını açıkladı. Ülkenin güneyindeki Eşkol'a Filistin direnişinin misilleme amacıyla attığı havan mermilerinin düşmesi sonucu iki İsrail askeri hafif şekilde yaralandı.

Şarapnel parçasına isabet eden askerler, tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Roket sirenleri, İsrail'in Aşkelon ve Sderot kentlerinin yanı sıra Gazze sınırındaki yerleşimlerde yeniden etkinleştirildi.