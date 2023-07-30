Filistin mülteci kampında El Fetih ile İslamcı gruplar arasında çatışma: En az 6 ölü

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile İslamcı Filistinli gruplar arasında başlayan silahlı çatışmalarda en az 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Çatışmalarda ölenler arasında El Fetih'in bir askeri liderinin de bulunduğu belirtildi.

El Fetih yaptığı açıklamada "Komutan Eşref el-Armuşi ve dört yoldaşının menfur bir operasyon" sırasında öldüğünü doğruladı.

AFP'nin haberine göre ölenler arasında Eş-Şebab El Müslim adlı İslamcı örgütün bir üyesi de bulunuyor.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle bazı Lübnanlı askerlerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının "mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı" olduğunu ifade etmişti.

Çatışan Filistinli grupların Lübnan'daki Amal Hareketi ile Hizbullah'ın da katıldığı bir görüşmenin ardından ateşkes için uzlaştığı belirtilirken, AFP muhabirine göre akşam saatlerinde kamptan gelen silah sesleri azaldı.

Mısır'da Mahmud Abbas'ın çağrısıyla toplantı

Öte yandan Filistinli grupların, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısıyla genel sekreterler düzeyinde gerçekleştireceği toplantı bugün Mısır'ın El-Alameyn kentinde başladı. Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, oturumların basına kapalı olacağını belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, toplantıda "Filistin meselesinin karşı karşıya bulunduğu büyük zorlukların gölgesinde Filistin'deki gelişmeler, ulusal birliğin yeniden sağlanması ve bölünmüşlüğü sona erdirmenin yolları" ele alınacak. Filistinli grupların liderleri, dün gerçekleştirilen ikili ve toplu hazırlık görüşmelerinde "ulusal birliği güçlendirmeye ve İsrail saldırıları karşısında halkın direnişini desteklemeye yönelik kararlar alınması gerektiğini" vurguladı. Ayrıca Filistinli gruplar, halkın tek ve meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çerçevesinde safların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine 30 Temmuz'da Mısır'da bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro üyesi Fehmi Şahin, Mısır'da düzenlenecek toplantıda "Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün güçlendirilmesi ve genişletilmesi, Filistin yönetiminin işlevsel rolü, İsrail'e ve işlediği suçlara karşı geliştirilecek direniş stratejisi" gibi 3 temel konunun müzakere edileceğini kaydetmişti.

Toplantıya Hamas katılırken, Filistinli gruplardan "İslami Cihad Hareketi", "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık" ve "Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika)" Mısır'daki toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Bununla birlikte bu gruplar, "ulusal vizyona zarar vermediği sürece" Mısır'daki toplantının sonuçlarına saygı duyacaklarını ifade etmişti.