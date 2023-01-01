Filipinler'de sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı. (AA)