Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, yaralananların sayısı ise 93'e yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki birçok bölgede kar kalınlığının, mevsim normallerinin ise üç kat üstüne çıktığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre; aralık ayı ortasından bu yana ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıkların yaşandığı aktarıldı. (AA)