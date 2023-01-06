Fikirtepe'de vinç devrildi: Yaralılar var

📌İzmir'in ardından bu kez Fikirtepe'de vinç kazası: Çalışırken yaralanmak, ölmek, sömürülmek istemiyoruz!



🚩İstanbul Fikirtepe’de Mim Mühendisliğin yapımını üstlendiği şantiyede bir kule vincin bomu koptu. Yaralı işçiler var!



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