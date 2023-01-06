Fikirtepe'de vinç devrildi: Yaralılar var

Fikirtepe’de Ilgın İnşaat’a ait bir şantiyede bir kule vincin bomu koptu. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz

İstanbul Fikirtepe’de Mim Mühendisliğin yapımını üstlendiği şantiyede bir kule vincin bomu koptu. 

Kopan parçanın aşağı düşmesi sonucu yaralı işçilerin olduğu iddia edildi.

Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç İşçileri Dayanışma Ağı’nda yer alan emekçilerin aktardığına göre, olayın sabah saatlerinde olduğu, kopan parçanın düştüğü yerde işçilerin olduğu belirtildi.

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