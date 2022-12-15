Figen Yüksekdağ’ın başvurusuna AYM’den ‘ihlal’ kararı

2016 yılında 8 Mart mitinginin yasaklanmasına ilişkin dönemin HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın başvurusunu karara bağlayan AYM, “ihlal” kararı verdi.

Yüksekdağ, 8 Mart Kadıköy mitinginin yasaklanması ve o kendisine yönelik fiziki şiddet nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Yüksekdağ'a 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksedağ’ın kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası ise "açıkça dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle oy birliğiyle kabul edilemez bulundu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği kararı ise oy çokluğu ile alındı. AYM üyesi İrfan Fidan karşı oy kullandı.

Kararı açıklayan Ezilenlerin Hukuku Bürosu, İrfan Fidan’ın karşı oy yazısını “düşman hukukuyla bezeli” olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın atadığı ismin karşı oy kararı dikkat çekti

İrfan Fidan, Ocak 2021’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanmıştı.

Fidan'ın adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken 17-25 Aralık soruşturmaları, Selam Tevhid, MİT Tırları, Şike Davası, Gezi, Osman Kavala, barış bildirisi davaları, Cübbeli Ahmet Hoca davası gibi birçok kritik davayla anılıyordu.