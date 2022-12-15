Demirtaş: Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu ’siyasi yasak'lı olacak.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve kendisine verilen siyasi kararları da hatırlattığı sosyal medya paylaşımında, "Bana verilen ceza üst mahkemede, Saray'ın açık talimatıyla 41 günde, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza ise 35 günde onaylandı. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, mahkemenin İmamoğlu'na hapis cezası kararının ardından dün yaptığı açıklamada da, "Halkın iradesine bu kaçıncı "yargı" darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun" demişti.