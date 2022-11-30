FIFA'nın erkekler Dünya Kupası'nda ilk defa bir kadın hakemlik yapacak

Almanya ile Kosta Rika arasında Katar'da oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, bir kadın hakem tarafından denetlenen ilk erkekler Dünya Kupası maçı olarak tarihe geçecek.

E Grubu karşılaşmasının 1 Aralık'ta oynanması planlanıyor. Söz konusu hakem, daha önce Şampiyonlar Ligi ve Birinci Lig'de erkekler futbol maçlarını yönetmiş olan Stephanie Frappart.

Maç sırasında Frappart, yardımcı hakemler Neuza Back ve Karen Diaz Medina'dan oluşan tamamı kadınlardan oluşan bir hakem ekibine liderlik edecek.

Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da hakemlik görevini yürütmüştü.

Maç öncesi konuşan Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick, "Hakemlere yüzde 100 güveniyorum" dedi.