FIFA Almanya'ya dava açtı

FIFA, Almanya Futbol Federasyonu'na her maçtan önce düzenlenen zorunlu basın toplantısına hiçbir Alman futbolcunun katılmaması nedeniyle disiplin davası açtığını açıkladı.

Alman futbolcular, Dünya Kupası'nda çıktıkları ilk karşılaşma öncesinde, FIFA'nın Katar'daki insan hakları ihlalleri hakkında konuşma yasağı ve LGBT desteğini engellemesi nedeniyle, "ağızlarını elleriyle kapatarak" protesto fotoğrafı çektirmişti. Associated Press'in haberine göre, Alman futbolcuların "ağızlarını elleriyle kapatma" protestosuna herhangi bir cezai yaptırım uygulayamayan FIFA yönetimi, "basın toplantısına katılmadıkları için" Almanya'ya disiplin cezası davası açtı.

FIFA her maçtan bir gün önce yapılan zorunlu basın toplantılarına temsilci olarak oyuncu getirilmesi şart koşuyor. Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına tek başına katılmıştı. Flick, önemli bir karşılaşma öncesinde oyunculara yük olmak istemediğini için hiçbir futbolcunun basın toplantısına katılmadığını söylemişti.

Almanya Futbol Federasyonu, FIFA'yı bazı Avrupa takımlarının Katar'da “One Love” ayrımcılıkla mücadele kampanyasını desteklemek için LGBT kaptan pazu bandı takmasına izin vermediği için eleştirmişti. Alman futbolcular da, Dünya Kupası'nda çıktıkları ilk karşılaşma öncesinde sağ elleriyle ağızlarını kapatarak bir takım fotoğrafı çektirmişti.

AP'nin haberinde, FIFA'nın Almanya'ya küçük bir para cezası vermesinin beklendiği, herhangi bir yaptırım kararı alamayacağı bildirildi.