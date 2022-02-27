FIFA Rusya marşı ve bayrağını yasakladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ukrayna harekatı sonrasında Rusya'ya yönelik "ilk" yaptırımlarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA ile koordineli olarak, FIFA Başkanı ve altı Konfederasyon Başkanını içeren FIFA Konseyi Bürosu oybirliğiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) tavsiyeleri doğrultusunda "ilk önlemleri almaya karar verildiği" söylendi.

FIFA'nın açıklamasına göre, Rusya'da uluslararası müsabakalar oynanmayacak, bu maçlar tarafsız bir bölgede "seyircisiz" oynanacak. Rusya, bundan sonra turnuvalara ve maçlara "Rusya Futbol Birliği" adıyla katılacak. FIFA, maçlarda Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacağını açıkladı.

FIFA'nın açıklamasında ayrıca, "Yaklaşan FIFA Dünya Kupası 2022 elemeleriyle ilgili olarak FIFA, Polonya Futbol Federasyonu, Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve İsveç Futbol Federasyonu tarafından sosyal medya aracılığıyla ifade edilen pozisyonları iyi şekilde not etti ve şimdiden tüm taraflarla diyalog kurdu. FIFA, taraflarla birlikte uygun ve kabul edilebilir çözümler bulmak için yakın temas halinde kalacaktır." denildi.