FIFA, Dünya Kupası sonrası dünya sıralamasını açıkladı

FIFA dünya sıralamasında Brezilya, dünya kupasının ardından liderliğini sürdürürken, şampiyon olan Arjantin ikinciliğe, finalist Fransa üçüncülüğe yükseldi.

Haber Merkezi

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

  1. Brezilya    1840,77    -
  2. Arjantin    1838,38    +1
  3. Fransa    1823,39    +1
  4. Belçika    1781,3    -2
  5. İngiltere    1774,19    -
  6. Hollanda    1740,92    +2
  7. Hırvatistan    1727,62    +5
  8. İtalya    1723,56    -2
  9. Portekiz    1702,54    -
  10. İspanya    1692,71    -3

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