Arjantin'de Dünya Kupası çılgınlığı devam ediyor: 'Yeni basılacak paraların yüzü Messi olacak' iddiası

Arjantin'e 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı getiren Lionel Messi için Güney Amerika ülkesinde yeni bir gündem konusu ortaya atıldı.

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, 36 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası zaferi yaşatan Lionel Messi’nin yer aldığı para basmaya karar verdiği ileri sürüldü.

Messi'nin resminin yer aldığı yeni 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupas’nı kazandığı 1978 yılından görselin bulunacağı ifade edildi. Arjantin basını ayrıca, Messi'nin resminin bulunduğu yeni para fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığını öne sürdü.

Banka yetkililerinin hatıra para planı gerçekleşirse, bu Arjantin’de bir ilk olmayacak. Daha önce, Arjantin 1978’de ilk Dünya Kupası’nı kazandığında da hatıra parası basmışlardı.