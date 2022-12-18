Küba'dan Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin'e tebrik

Dünya Kupası final maçında Fransa ile karşılaşan Arjantin kupanın sahibi oldu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arjantin'i tebrik etti. Diaz-Canel "Arjantin Şampiyon! Küba'dan tebrikler" diye yazdı.
Argentina Campeón! Felicitaciones desde #Cuba pic.twitter.com/auLYc6OlN7— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 18, 2022
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla da, Maradona'nın bir fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Sevgili Arjantin halkına tebrikler!" diye yazdı.
Felicidades al querido pueblo argentino!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8tJW2ot2Sk— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 18, 2022