Küba'dan Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin'e tebrik

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel Bermudez ve Dışişleri Bakanı Rodriguez Parrilla Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'i kutladı.

Haber Merkezi

Dünya Kupası final maçında Fransa ile karşılaşan Arjantin kupanın sahibi oldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arjantin'i tebrik etti. Diaz-Canel "Arjantin Şampiyon! Küba'dan tebrikler" diye yazdı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla da, Maradona'nın bir fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Sevgili Arjantin halkına tebrikler!" diye yazdı.

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Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin oldu