Fidan'ın açıklamaları sonrası Haseke bombalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştirenler için "Suriye'den geldikleri kesinleşti" demiş ve "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir" ifadesini kullanmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ise “Ankara’daki saldırıyı yapanlar bölgemizden gitmedi, Türkiye saldırı için bahane arıyor” açıklamasını yapmıştı.

Rudaw'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı olduğu tahmin edilen SİHA’lar Haseke’nin kuzeyindeki Mişêrfa Himê mezrasını bombaladı. Bombardımanda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bu, Haseke kentine yönelik son 24 satte gerçekleşen ikinci saldırı oldu. Dün Rojava yönetimine yakın medya, bir SİHA’nın Sefiye beldesindeki kiremit üreten bir tesisi 3 kez bombaladığını, bombardımanda 4 kişinin yaralandığı aktarmıştı.

Öte yandan Fidan'ın dünkü açıklamasında Suriye'deki "enerji tesisleri"ni de hedef olarak nitelemesi ABD'nin kontrolündeki petrol sahalarını da akla getirmişti. Fidan "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri: Gerginliğin artırılması Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e dünkü basın toplantısında Fidan'ın açıklamaları soruldu.

Patel "PKK'nin Türkiye'ye yönelik meşru güvenlik tehdidinin farkındayız. ABD ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki askeri gerilimin tırmanmasından da kaygılı" yanıtını verdi.

"Özellikle sivil nüfus üzerindeki etkisinden ve IŞİD'i yenmek için devam eden çabalara yaratabileceği etkiden endişe duyuyoruz" diyen Patel "Bölgedeki politikamızın temel dayanağı olarak gerilimi azaltma ve ateşkeslerin sürdürülmesini savunmaya devam ediyoruz ve Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyoruz. Türkiye'nin de Irak'ın egemenliğini destekleyecek ve saygı duyacak şekilde Irak'la eylemlerini koordine etmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiği "ABD yönetiminin 4 yıl önce Türk hükümetiyle vardığı Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarının Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmesi konusunda mutabakatı tanıyıp tanımadıkları" sorusuna gelen yanıtı şöyle aktardı:

"Suriye politikamızın ana hatları olarak gerginliğin azaltılması ve ateşkeslerin sürdürülmesinden yana olduğumuzu savunmaya devam ediyoruz. ABD’li yetkililer, Türk mevkidaşlarına şu konuları vurgulamaya devam ediyor: Gerginliğin askeri olarak arttırılması Suriye’deki durumu istikrarsızlaştırıyor ve askeri gerginlik, Türkiye’nin terörle alakalı haklı kaygılarını çözmeyecek.”

