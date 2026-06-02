Fidan: Bildiğimiz kadarıyla Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg'e değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını veren Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz.

Zirve öncesi gerilim dinmiş değil

Trump yönetimi, bir süredir NATO’nun savaş ya da büyük kriz anlarında kullanabileceği ABD askeri kapasitesinin azaltılabileceği sinyalini veriyordu.

Bu nedenler Erdoğan'ın kritik zirve öncesinde Beyaz Saray'ı ziyaret edeceği, Trump'ın Ankara'daki zirveye katılmayabileceği iddiaları dile getiriliyordu.

Transatlantik ittifakında artan gerilimin Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damgasını vurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirvenin ev sahibi AKP iktidarı bu gerilimi Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne eklemleme fırsatına çevirmek istiyor. Bunu da ABD'nin güçlerini azalttığı Avrupa'nın savaş makinesine ülkemizin gençlerini kara gücü olarak sunma vaadiyle yapıyor.

Komünistler hazır

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz günlerde NATO'ya karşı mücadele programını ilan etmişti.

4-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftayı "NATO Karşıtı Zirve" haftası ilan eden ve 5 Temmuz'da Ankara'da büyük bir miting düzenleyeceğini duyuran TKP'den yapılan açıklamada, "Bu ülkenin yurtseverleri, cumhuriyetçileri ve komünistleri memleketlerine sahip çıkıyor, dünyanın en büyük terör örgütü NATO’yu ülkemizden söküp atmak için hazırlanıyor" denilerek tüm yurttaşlar zirveye ve mitinge destek vermeye çağrılmıştı.

Türkiye’deki son NATO Zirvesi 2004 yılında İstanbul’da protestolar arasında yapılmıştı.