Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ilk genel başkanı Feyzullah Ertuğrul yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır sosyalist hareket içerisinde yer alan Ertuğrul, köy enstitülerinden mezun olduktan sonra ilk öğretim müfettişliği yaptı.

1967’de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. 1969 yılında kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın (TÖS) kuruculuğunda aktif rol aldı. 1967’de TÖS başkanlığına seçilen ve başkanlığa seçilmesinden kısa bir süre sonra ilköğretim müfettişliğine son verildikten sonra Elazığ’a sürgüne gönderildi. 1981’de askerî mahkemede TÖB-DER davasından yargılanıp beraat eden Ertuğrul, 1989-1990 yılları arasında ise Eğitimciler Derneği'nin genel başkanlığını yaptı.

