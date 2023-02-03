Feyruz Suudi Arabistan'ın milyon dolarlık konser teklifini reddetti

Suudi Arabistan'da düzenlenen kraliyet konserlerine katılmayı reddeden Feyruz, Arap basınında gündem oldu. Gerekçe olarak ise Feyruz'un son zamanlarda Arabistan'ın gerek kadın özgürlükleri ve gerek toplumsal özgürlükler başlığındaki adımlarını gerçek ve samimi bulmadığı ve bu tür tanıtım çalışmalarının parçası olmak istemediği şeklinde belirtiliyor

Kraliyet performans konserleri genelde eserlerini Arapça icra eden sanatçılar için çok önemli görülüyor. Zira bu konserler hem bir tür devlet organizasyonu olarak ele alınıyor hem de katılan sanatçılara çok yüklü miktarda paralar veriliyor. Konsere katılan sanatçıların ise Prens Muhammed'in yaptığı adaletsizlikleri görmezden gelmeye hazır oldukları iddia ediliyor.

88 yaşındaki Lübnanlı sanatçı Feyruz ise bu konsere katılmayı reddetti.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Arap akademiyen Esad Abdulhalil'e göre Suudiler Feyruz'a Riyad'daki herhangi bir etkinlikte performans sergilemesi için milyonlarca dolar teklif etmesine rağmen Feyruz bunu reddetti. Feyruz'un uzun yıllardan bu yana Suudi Arabistan'ın genel olarak Filistin sorunu ve Arap dünyasındaki sorunlara dair aldığı negatif pozisyonu eleştirdiği biliniyor.

Son dönemde Prens Muhammed'in iktidara gelmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın normalleşme adımları attığı iddia ediliyordu. Ancak bu adımların Suudi Arabistan'ın daha fazla gelir elde etmek için dünyanın geri kalan kapitalist ülkeleriyle bir tür entegrasyon adımları olarak da yorumlanıyor

Yaşanan olayı doğrulayan Feyruz'un kızı Rima Rahbani Feyruz'un sadece Lübnan'da sahne alacağını duyurdu.