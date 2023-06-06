'FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma: 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "FETÖ"nün "hakim-savcı sınavlarına hazırlık evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunduğu belirtilen 21 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ"ye yönelik bir başka soruşturma kapsamında ise kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında "aleyhte ifade ve teşhisler" bulunan 4'ü avukat 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların, Ankara merkezli 5 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ettirildiği kaydedildi. (AA)