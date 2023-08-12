FETÖ'den 7 yıldır aranan Yargıtay'dan ihraç tetkik hakim Necmeddin Özmen yakalandı

Yargıtay'dan ihraç firari tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'da yakalandı.

DHA’nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç tetkik hakiminin arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ifade edildi.

Şüphelinin üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin lira olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.