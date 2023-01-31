'FETÖ' suçlamasıyla yargılanıyordu: Kılıçdaroğlu'nun avukatına beraat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'FETÖ'ye yardım' suçlamasıyla yargılandığı ve 40 yıl hapsinin istendiği davada beraat etti.

Gelişmeyi Twitter'dan duyuran Celal Çelik, "Haysiyet Cellatları! Şimdi ne yapacaksınız Vicdansız ve ahlaksızca attığınız iftiralarınız ve baskılarınız ile açtırdığınız davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmasında az önce (tüm suçlamalardan) beraat kararı verildi!" dedi.

Çelik, "Hesap vermeye hazır mısınız?" diye sordu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yanınıza kâr bırakmayacağım! Hukuksuzca gözaltında tutulduğum 14 günün, aileme ve bana yaşattığınız olumsuzlukların, iftiraları, havuz medyasında manşet yapmanızın, hesabını soracağım! Sözüm söz! Korkun!.."