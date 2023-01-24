Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılandığı dava ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı "manevi tazminat davası"nda Kılıçdaroğlu’nun vekili sıfatıyla sunduğu yanıt dilekçesinde, “Müvekkilim ve Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur. Sıfırlama tapeleri gerçektir. Bunları ispatlayacağız” dediği için hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya bugün devam edildi.

Duruşmaya, Celal Çelik ile avukatları katıldı. Duruşmada, Erdoğan'ın da avukatı hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Mahkeme başkanı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı

Mahkeme başkanı, çocuğu doğduğu için mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Yerine, üye hakimlerden biri vekil olarak heyete başkanlık yaptı. Heyet, mahkemenin asıl başkanının mazeretli olması nedeniyle kararın açıklanmayacağını belirtti.

Esas hakkındaki savunması sorulan Celal Çelik, gelecek duruşmada savunma yapacağını belirtti. Çelik'in avukatları da savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın avukatı ise "Biz, mütalaaya katılmakla birlikte sanığın cumhurbaşkanına hakaret suçunun yanı sıra görevi kötüye kullanmak suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma, Celal Çelik ile avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için 1 Haziran 2023 tarihine ertelendi.

İddianame

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Celal Çelik’in sunduğu cevap dilekçesinde Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini iddia ederek, Çelik’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, Celal Çelik’in suçlandığı ‘görevi kötüye kullanma’ iddiası hakkında ise yasal unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraat verilmesini istemişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik’in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarını işlediği iddia edilerek, Çelik’in bu suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (ANKA)