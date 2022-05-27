'FETÖ' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

'FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan 33 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 42 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. (İHA)