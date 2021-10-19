'FETÖ gitti İsmailağa geliyor, FETÖ gitti TÜGVA geliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yeni başkanı Hüsnü Bozkurt ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Ağbaba, son dönemde Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na ilişkin konuştu.

Ağbaba, "TÜGVA denen bir vakıf var. Erdoğan’ın ailesinin yönetmiş olduğu. Vakıf adeta teslim almış durumda. Devlet tarikatlar arasında pay edilmiş durumda. TÜGVA meselesi Türkiye’deki herkesin gördüğü açığa çıkan bir pisliktir. Maalesef TÜGVA geçmişte olduğu gibi paralel yapının bir benzeridir. Şimdi FETÖ gitti, TÜGVA geliyor'' diye konuştu.