'FETÖ borsası'ndan ceza verilen savcı 'paranın kaynağı miras' dedi, Bozdağ'ı tanık gösterdi

Hakkında yürütülen ''FETÖ Borsası'' soruşturması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) tenzil-i rütbeyle bir alt derecedeki adliyede görevlendirdiği eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, Yargıtay 7. Daire'de başlayan yargılamada altı kişilik heyet karşısında suçlamalara yanıt verdi.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre hakkındaki iddiaları reddeden savcı Bato, mal varlığındaki artışın nedenini "kayınpederinden kalan nakdi miras" olarak açıkladı.

Savcı Bato'nun savunması özetle şöyle:

Takip altında olduğunu savundu

''Madem ben iddia konusu eylemleri işledim neden böyle bir algı yaratılma ve karar mercilerini baskı altına alma kampanyası yürütülmektedir. (...) Terör örgütlerinin gayri resmi takibi altında iken, gerek kendi üzerime, gerekse birinci derece yakınlarım üzerine mal edinecek kadar akıl yoksunu olmadığımı takdir edersiniz.

Yine defalarca belirttiğim gibi kaynağı tespit edilemeyen artışın kaynağı, kayınpederimin vefatından sonra eşime ve bizimle birlikte yaşayan kayınvalideme kalan nakdi mirastır.

Bekir Bozdağ'ı tanık gösterdi

Hakkımdaki iddialar tamamen kurgu olup özellikle her aşaması ama altını özellikle çiziyorum her aşaması, başta Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Kenan İpek, Sayın Halil Koç ve Sayın Mehmet Yılmaz'a bilgi verilerek alınan Bayram Bozkurt ifadesi sonrası birilerinin şahsi kin ve intikam duygularının tatmini amacıyla cezalandırmamın istenmesinin hangi terör örgütünün ekmeğine yağ süreceğini de takdirlerini size bırakıyorum.''