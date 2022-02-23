Fetihtepe'deki yıkım Meclis gündeminde: 'Kentsel dönüşüm adı altında suç işleniyor'

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek, "İstanbul’un merkezinde hukuksuz, plansız, projesiz kamu gücüyle zorla dönüşüm yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm adı altında suç işlenmektedir” dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Kılınç İstanbul Beyoğlu’na bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yapılan uygulamalara değindi.

Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, hukuki alt yapısı, halkın rızası ve yasa gereği zorunlu olan üçte iki çoğunluk sağlanmadan kamu gücüyle zorla dönüşüm yaptığını ifade etti.

'Bu yıkımlar tamamen hukuksuz'

Bakan Murat Kurum’un iki ay önce soru önergesine verdiği cevaplarda 3’te 2 çoğunluğun henüz sağlanmadığını bildirdiğini kaydeden Kılınç, “Kış ortasında vatandaşlarımızın evleri, dükkanları yıkılmaktadır. Bu yıkımlar tamamen hukuksuzdur. Uygulamanın yapıldığı 3550 Ada’nın da yer aldığı Okmeydanı bölgesi için yürürlükte bir imar planı yoktur. Bakanlık ve Beyoğlu Belediyesi, Danıştay kararlarına ve diğer mahkeme kararlarına uymamaktadır.” şeklinde konuştu.

'Ortada plan yok, proje yok, uzlaşma yok'

Kılınç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ortada plan yok, proje yok, uzlaşma yok. Dayatma var. Hukuki dayanaktan yoksun olan Bakanlık, belediye eliyle tehdit, şantaj ve yıldırma ile Okmeydanı halkını kentin merkezinden süpürmek istemektedir. 10 Ocak 2022 tarihinde, Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü imzasıyla gönderilen tebligatta hak sahiplerinin 15 gün içinde evlerini boşaltmaları istenmiştir.

Vatandaşların bu tebligata karşı açtığı davaların çoğu ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla sonuçlanmıştır. Bu kez de, 10 Şubat 2022’de; Hak sahiplerine yeni tebligatlar gelmeye başlamıştır.

Beyoğlu Belediyesi’nin her hak sahibine ayrı sayı numarasıyla tebligat göndererek vatandaşlarımızı her tebligata ayrı dava açmaya zorladığı ifade edilmektedir. Bakanlık, Beyoğlu Belediyesi eliyle vatandaşları yıldırmaya çalışmaktadır. ‘Yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen belediyenin ikinci tebligatları göndermesi, Mahkeme kararını tanımadığının ispatıdır."

Hak sahiplerine, muvafakatname imzalamaları için baskı yapıldığını belirten Kılınç, “Vatandaşlarımızın tek taraflı olarak tüm haklarından vaz geçmeleri istenmektedir. Yeni yapacakları daire ve dükkanlar için istenen borçlanmaların neye göre yapıldığı belli değildir. İnşaat maliyeti belli değildir. Daire ve dükkan dağıtımının hangi esaslara bağlı olarak yapıldığı belli değildir" dedi.

'Derhal durdurmaya davet ediyorum'

AKP iktidarının kentsel dönüşümü de yönetemediğini ifade eden Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek şöyle dedi:

"Bakanı uyarıyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bu haksız, hukuksuz, yanlış uygulamaları bir an önce durdurmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme karşı değildir. Mahalle halkının, bakanlığın, ilçe belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aynı masanın etrafında bir araya gelerek Hak sahiplerinin rızalığı alınarak 21. yüzyılın şehircilik gereklerine ve insani koşullara uygun şekilde kentsel dönüşüm mümkündür.