Fetihtepe'de kentsel dönüşüm zulmü: 'Çocuklarımızı taşıdığımız sularla yıkıyoruz'

Kentsel dönüşüme karşı direnen Fetihtepe halkının evlerine yaklaşık bir aydır elektrik, su ve doğalgaz verilmiyor. Fetihtepeliler mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Bugün "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir yurttaşın sokakta bir leğen içerisinde çocuğunu yıkadığı görüldü.

'Çocuklarımızı taşıdığımız sularla yıkıyoruz'

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'e konuşan, leğende çocuğunu yıkamak zorunda kalan Dilek Kaya, 40 gündür elektrik, su, doğalgaz ve internete ulaşamadıklarını belirtti. Suya erişemedikleri için bidonlarla camiden su taşıdıklarını belirten Kaya, çocuklarını taşıdıkları sularla yıkadıklarını söyledi.

Kaya, "Bizim gibi birçok mağdur var. Yaşadıklarımızın görülmesi ve sesimizin duyulması için böyle bir şey yaptık. Evimizin içinde neler yaşadığımız fark edilmiyor yaşadıklarımı görülsün diye sokakta çocuğumu yıkadım" diye konuştu.

Bidonlarla su taşınıyor

Altyapı hizmetleri kesilen Fetihtepelilerin su ihtiyacını bidonlarla taşıdıkları sularla giderdiğini belirten Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, “Yıkım için çoğunluğu sağlayamadılar. Bu yüzden insanların elektiğini suyunu ve doğalgazını kesip burayı terk etmeye zorluyorlar. Buraların yaşanmaz hale gelmesine rağmen yurttaşlar imza atmamakta ısrarcı. Evi yıkılan yurttaşlar dışarıda kalmasın diye yıkılan binaların yerine çadır kuruldu, Halk taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor” dedi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımların başladığı İstanbul, Beyoğlu’na bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde elektrik, su ve doğalgazları kesilen bölge halkı evlerini terk etmiyor. Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamına giren 937 hane bulunuyor.