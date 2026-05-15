Fetih’te 10 yıl sonra kongre: Abbas yeniden lider seçildi, reform ve seçim sözü verdi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan Fetih Hareketi 8. Genel Konferansı’nda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi’nde reform adımlarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Abbas, “Söz verdiğimiz tüm reform önlemlerini hayata geçirmek için çalışmayı sürdürme konusundaki tam bağlılığımızı yeniliyoruz” dedi. Abbas ayrıca yeni seçimler düzenleme sözü verdi ancak seçimler için herhangi bir takvim açıklamadı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa’ya göre Abbas, perşembe günü geç saatlerde Fetih liderliğine oybirliğiyle yeniden seçildi. Bu sonuçla Abbas, hareketin en üst yönetim organı olan Merkez Komite’nin de başında kalacak.

Fetih 10 yıl sonra yeni yönetimini seçiyor

Fetih’in üç gün sürecek 8. Genel Konferansı, hareketin en yüksek liderlik organı olan Merkez Komite’yi 10 yıl sonra ilk kez yenilemek üzere toplandı.

Konferansta 18 Merkez Komite üyesi ile hareketin parlamentosu olarak bilinen Devrim Konseyi’ne 80 temsilcinin seçilmesi bekleniyor.

Toplantıya yaklaşık 2 bin 580 Fetih üyesi katılıyor. Katılımcıların yaklaşık 1600’ü Ramallah’ta, 400’er kişi Gazze ve Kahire’de, 200 kişi ise Beyrut’ta bulunuyor.

Abbas sonrası dönem tartışması

Fetih Merkez Komitesi’nin, Abbas sonrası dönemde kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Abbas’ın yerine geçebilecek isimler arasında komitenin genel sekreteri Cibril Recub ile Filistin Yönetimi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh öne çıkıyor.

Konferans öncesinde AFP’ye konuşan Recub, Filistin ulusal hareketinin “mücadelemizdeki en ciddi sınamalardan bazılarıyla” karşı karşıya olduğunu söyledi. Recub, konferansın “Filistin meselesini dünya gündeminde tutmaya” ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nü “Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak korumaya” katkı sunmasını umduğunu belirtti.

Filistin Yönetimi’ne reform baskısı

Fetih, Filistin Yönetimi’nin ana partisi konumunda. Abbas ve Filistin Yönetimi, ABD, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerinin reform ve seçim baskısı altında bulunuyor.

Filistin Yönetimi uzun süredir yolsuzluk, siyasi durağanlık ve meşruiyet kaybı eleştirileriyle karşı karşıya. İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşı sonrasında Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi için Filistin Yönetimi’nin olası bir aktör olarak gündeme getirilmesi de bu baskıyı artırmış durumda. İsrail ise Filistin Yönetimi’nin Gazze’de rol üstlenmesine karşı çıkıyor.

Recub, konferansı “Filistin evini düzene sokmak” ve “Filistin devleti kurulması için bir muhatap inşa etmek” yönünde ilk adım olarak nitelendirdi.

Fetih’in gerileyen etkisi

Fetih tarihsel olarak Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ana bileşeni oldu. FKÖ, Filistinli grupların çoğunu kapsarken Hamas ve İslami Cihad’ı dışarıda bırakıyor.

Son yıllarda ise Fetih’in etkisi ve popülaritesi, iç bölünmeler ve İsrail-Filistin barış sürecindeki tıkanma nedeniyle geriledi. Bu süreç, Hamas’a desteğin artmasına zemin hazırladı. Hamas, 2006’daki yasama seçimlerini kazandıktan sonra, Batı Şeria’daki seçim başarısının ardından yaşanan iç çatışmalar sonucunda Fetih’i Gazze’den büyük ölçüde çıkarmıştı.

Boykot ve aile tartışması

Fetih yönetimi konferansa “birleşik cephe” olarak gittiğini söylese de bazı önemli isimler toplantıya katılmadı.

Eski Filistin lideri Yaser Arafat’ın yeğeni Nasır el-Kudva konferansı boykot ettiğini duyurdu ve toplantıyı “gayrimeşru” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Abbas’ın en büyük oğlu Yaser Abbas’ın da Merkez Komite için aday olması dikkat çekti. Son yıllarda babasının özel temsilcisi olarak öne çıkan Yaser Abbas’ın büyük ölçüde Kanada’da yaşadığı belirtiliyor.